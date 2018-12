Sportcast #18: Uitkijken naar de Hondsrugderby

In de achttiende Sportcast van dit seizoen blikken sportverslaggevers Niels Dijkhuizen en René Posthuma uiteraard terug op de ietwat geflatteerde 4-1 nederlaag van FC Emmen tegen Feyenoord. Pas na een uur spelen brak het verzet van FC Emmen. En komende zondag staat de 'Hondsrugderby' tegen FC Groningen op het programma. Moet Dick Lukkien vasthouden aan dezelfde speelwijze als de afgelopen duels? En hoe stop je Ritsu Doan en Mimoun Mahi? Beide verslaggevers zien FC Emmen in de winterstop overigens 'gewoon' boven de streep staan. Verder aandacht voor het voorstel tot een regionale indeling van het hoofdklassevoetbal en cirkelloper Merel Freriks uit Emmen gaat voor de Europese titel met de handbaldames.

