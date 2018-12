Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Anita Louwes nieuwe fractievoorzitter PvdA Emmen Anita Louwes nieuwe fractievoorzitter PvdA Emmen (foto:Anita Louwes)

Anita Louwes uit Zwartemeer volgt Guido Rink op als fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Emmen.

Dat heeft de fractie unaniem besloten. Guido Rink wordt later deze maand benoemd als wethouder van de gemeente Emmen. Hij volgt Bouke Arends op, die burgemeester wordt van de gemeente Westland.



“Het werd tijd voor een volgende stap in mijn politieke carrière”, zegt Louwes. “Ik heb er zin in om me als fractievoorzitter, samen met de fractie, in te zetten voor een mooier Emmen.



Anita Louwes is sinds 2006 actief in de Emmense politiek.