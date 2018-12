Ko Vester gaat door voor OPD en wordt lijsttrekker

Het voormalige SP-Statenlid Ko Vester gaat door als eenmansfractie voor de Onafhankelijke Partij Drenthe. Hij zal bij de provinciale verkiezingen van volgend jaar ook lijsttrekker zijn voor de OPD.

"Zij zijn naar mij toegestapt en vertelden dat ze graag weer verder wilden in de Staten. Ik ben door hen gevraagd om toe te treden en ook om hun lijsttrekker te worden in maart", zegt Vester.De OPD was van 1991 tot 2007 vertegenwoordigd in Provinciale Staten. Op het hoogtepunt had de partij drie zetels. In 2011 deed de partij nog wel mee, maar haalde de kiesdrempel niet.Vester zat twaalf jaar voor de SP in de Staten, waarvan vier jaar als fractievoorzitter. Hij zegde een week geleden zijn lidmaatschap van de SP op. Hij vond het onterecht dat hij niet op de concept-kandidatenlijst voor maart was gezet. Een poging om als tegenkandidaat alsnog tot lijsttrekker te worden gekozen mislukte.Volgens Vester hebben de OPD en de SP veel overeenkomsten. "Ik heb het programma van acht jaar geleden doorgelezen, dat nog op de site stond. Het was alsof ik het programma van de SP las. Ze willen tussen de mensen staan, het is heel dichtbij. En ze hebben het voordeel dat ze geen verantwoording zijn verschuldigd aan een landelijke partij."Vester wil met een 'heel sociaal programma' de verkiezingen in. Dat programma wordt de komende tijd geschreven. "Veel mensen zien de politiek als pratende pakken. De afstand tussen politici en burger er groot, zeker provinciaal. Mensen hebben het gevoel dat ze niet gehoord worden."Op de vraag of hij de huidige gele hesjes-beweging begrijpt, antwoordt hij genuanceerd. "Ik voel er zeker sympathie voor, maar er zitten ook extremen tussen en daar distantieer ik mij van."