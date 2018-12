Vakbonden worden niet vervolgd vanwege 'luchtbuksdemonstratie' Hoogeveen

De vakbonden FNV en CNV, die eind november tijdens een metaaldemonstratie in het centrum van Hoogeveen rondliepen met luchtbuksen, worden niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) besloten.

"Wat is gebeurd, het lopen met luchtbuksen in het openbaar, is strafbaar", zegt een woordvoerder van het OM. "Maar de vakbonden hebben spijt getoond , afstand genomen van de actie en hierover ook een bericht gepost. Daarmee is het voor ons klaar. Het was in onze ogen een eenmalige actie."Volgens de woordvoerder betekent dit niet dat iedereen nu met een luchtbuks in het openbaar mag rondlopen, om vervolgens spijt te betuigen. "Iedere zaak is een zaak op zich. Daarbij is het niet altijd nodig om het strafrecht in te zetten."Tijdens de demonstratie werden - volgens de vakbonden ongeladen - luchtbuksen omhoog gehouden. Daarmee wilden de vakbonden duidelijk maken dat de werkgevers wat hun betreft in de vuurlinie lagen. Dit zorgde voor kwaad bloed bij politici en ondernemers"Die mensen liepen met vlaggen en luchtbuksen door de winkelstraat van Hoogeveen, waar ouders en kinderen Sinterklaasinkopen aan het doen waren", reageerde voorzitter Ewout Klok van de Hoogeveense ondernemersvereniging HOC. "Ze weten niet half hoeveel impact dit gedrag heeft."Ook burgemeester Karel Loohuis vond het protest 'volstrekt ontoelaatbaar' . "Demonstreren zonder vooraf daarvoor een vergunning aan te vragen, kan niet. Het gebruik van luchtbuksen in de openbare ruimte is al helemaal ontoelaatbaar."