FC Emmen-FC Groningen: van verrassende bekeruitslagen tot promotie aan De Meerdijk

FC Emmen speelt komende zondag voor het eerst sinds 6 november 2002 een officiële wedstrijd tegen FC Groningen. Het is bovendien de eerste keer dat deze 'derby' op het hoogste niveau wordt gespeeld. Beide clubs staan voor de dertiende keer tegenover elkaar in een officieel duel, zo blijkt uit krantenarchieven.

07-09-1975 Emmen - FC Groningen 2-1 beker 13-08-1994 FC Groningen - Emmen 1-0 beker 17-08-1996 Emmen - FC Groningen 4-2 beker 27-11-1996 Emmen - FC Groningen 0-3 beker 11-08-1998 FC Groningen - Emmen 7-0 beker 09-11-1998 FC Groningen - Emmen 0-3 eerste divisie 18-04-1999 Emmen - FC Groningen 1-0 eerste divisie 21-11-1999 Emmen - FC Groningen 2-1 eerste divisie 15-04-2000 FC Groningen - Emmen 2-0 eerste divisie 24-05-2000 FC Groningen - Emmen 5-0 nacompetitie 18-05-2000 Emmen - FC Groningen 0-1 nacompetitie 06-11-2002 Emmen - FC Groningen 0-1 beker Bron: fcgstats.nl