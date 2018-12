Deel dit artikel:













Initiatiefnemers windmolenpark vrezen voor veiligheid en gelasten informatieavond af Een informatieavond over de komst van de eerste windmolens in de Veenkoloniën is afgelast (foto: Nordex)

De informatieavond over Windpark De Drentse Monden en Oostermoer op 13 december in SPA in 2e Exloërmond gaat niet door. De initiatiefnemers vrezen voor de veiligheid van de bezoekers, na de oproep van protestgroep Platform Storm om massaal de bijeenkomst te bezoeken.

"Daardoor kunnen we de veiligheid tijdens de informatieavond niet waarborgen", schrijven de initiatiefnemers.



Tijdens de informatieavond zouden omwonenden worden bijgepraat over de bouw van de eerste windturbine, die in januari start. De organisatie werd echter geconfronteerd met een advertentie van Platform Storm. Die organisatie roept mensen op om naar de informatieavond te gaan, om de initiatiefnemers om een gezondheidsonderzoek te vragen. Daarvoor moet volgens Platform Storm een nulmeting worden gedaan, voordat wordt begonnen met de aanleg van de eerste windturbine.



'Risicovolle dynamiek'

"Mede door eerdere uitspraken van Jan Nieboer, woordvoerder van Platform Storm, in de media dat hij tegenstanders kent die zeggen explosieven te zullen gebruiken, vrezen wij dat door deze oproep de informatieavond over het windpark een risicovolle dynamiek krijgt", aldus de initiatiefnemers van het windpark.



"De initiatiefnemers van Windpark De Drentse Monden en Oostermoer zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van bezoekers, medewerkers en alle andere betrokkenen bij hun informatieavond. Wij willen de veiligheid van deze mensen niet in gevaar brengen. Daarom hebben we besloten de informatieavond af te gelasten."