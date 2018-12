Video: 'Raven zijn ware vliegkunstenaars'

Ooit was hij helemaal verdwenen uit Drenthe, maar inmiddels weer terug: de raaf. Boswachter Evert Thomas zag er twee vliegen en legde het vast.

"Ik was vorige week aan het werk en zag in een keer twee raven overvliegen. Die vogels kunnen echt rare capriolen uithalen", vertelt de boswachter."Het zijn echt vliegkunstenaars. Die laten zich als een soort van kogel uit de lucht vallen, dan zie je ze echt als een pijl uit de lucht vallen en vervolgens schieten ze weer omhoog. Ze maken dan gekke geluiden. Het zijn echt rare piassen."Vorige week zagen we een glanzende visotter. Op de beelden zag je goed, hoe de otter is aangepast aan leven in het water. Hij heeft een lang, gestroomlijnd lichaam en een glanzende, fluweelachtige vacht die hem warm houdt in het water.