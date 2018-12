Soort van de maand: het voedsel van de klapekster

December staat in het teken van de klapekster. De vogel broedde ooit in Nederland, maar inmiddels overwintert hij hier alleen nog maar. Daarom zetten wij samen met Heel Drenthe Zoemt, IVN Regio Noord en Staatsbosbeheer deze vogel in het zonnetje.

Overwinterende klapeksters kun je op veel verschillende plekken zien. Zo zitten ze op heide en hoogveen, maar ook in duinen en open moerasgebieden.De klapekster leeft van woelmuizen en kevers. In de winter eet hij ook kleine zangvogels. Dat blijkt uit onderzochte braakballen van de vogel. Onverteerde resten van dieren, zoals haren, veren, botjes en nagels, worden samengekneed tot een bal en daarna uitgebraakt.Voordat de klapekster zijn voedsel eet, spietst hij het vaak op een doorn of een stuk prikkeldraad. Op deze manier legt hij een voedselvoorraad aan.Elke week komt IVN Regio Noord met een doe-tip voor de kleine natuurliefhebber. Deze week gaat hij over het eten van de klapekster.Klapeksters eten graag loop- en mestkevers. Vaak leggen klapeksters een voedselvoorraadje aan. Klapeksters prikken bijvoorbeeld een mestkever aan een meidoornstekel of aan prikkeldraad.Ga nog eens naar de heide en kijk of de klapekster weer in de buurt van dat plekje zit waar hij vorige keer ook zat. Als het gebied in de buurt is afgezet met prikkeldraad loop daar dan langs om te kijken of je gespietste kevers kunt vinden.