Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Ben jij ooit een knuffel verloren in het openbaar vervoer? Ben jij ooit een knuffel in het openbaar vervoer verloren? (foto: RTV Drenthe/Dylan de Lange)

RTV Drenthe zoekt mensen die iets hebben verloren in het openbaar vervoer. Het is namelijk de Week van de Verloren Knuffel. Dit is een actie van de NS waarbij het bedrijf verloren knuffels probeert te herenigen met hun jonge eigenaren.

Ben jij je knuffel of een ander voorwerp kwijtgeraakt in de trein of op het station? Laat het ons weten via redactie@rtvdrenthe.nl, dan gaan wij het proberen te vinden!