Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Uniek nieuw lesprogramma Roelof van Echten College Hoogeveen slaat aan Leerlingen van het Roelof van Echten College in Hoogeveen in discussie. (Foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen) Leerlingen leren uit het WhyMagazine (Foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen) Het Roelof van Echten College in Hoogeveen (Foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

Meer tijd voor interactie en meer discussies in de klas. Dat maakt op het Roelof van Echten College in Hoogeveen deel uit van de lesmethode bij het nieuwe vak GMF: godsdienst, maatschappijleer en filosofie.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Op de middelbare school liepen ze aan tegen de vele overlappingen in bepaalde onderwerpen. Daarom besloten ze deze drie vakken samen te voegen tot een.



"In Nederland is er nergens een boek die alle thema's samenvoegt", vertelt Nienke Moolhuizen, GMF-docent van het eerste uur. "Dus als je het wil hebben over vluchtelingen, dan kan ik niet in één boek vinden wat het religieuze perspectief is en wat het maatschappelijke perspectief is."



Dat merkte docent Peter de Jong ook. "Vroeger leerde je bij maatschappijleer bijvoorbeeld hoe het strafrecht werkt en bij godsdienst had je het er over hoe er gedacht wordt over goed en kwaad. Daarvoor had je verschillende docenten die daar verschillende dingen over zeiden. Nu wordt het gecombineerd en zijn het geen losse eilanden meer."



Eigen lesmateriaal

Uniek is dat de middelbare school zelf een boek heeft samengesteld: het WhyMagazine. Het magazine is een werkboek voor de leerlingen. Het is een tijdschriftformaat, wat volgens docent Moolhuizen aanspreekt bij de leerlingen.



Met deze nieuwe methode wil de school ervoor zorgen dat een leraar die een klas één uur per week heeft, meer lesuren gaat geven aan dezelfde klas.



Meer ruimte

Daarnaast krijgen de leerlingen ook meer vrijheid om discussies aan te gaan, vertelt leerling Stijn de Ruijter. "Ik denk dat het leerzamer is als je erover discussieert. Dat is anders dan alleen maar leren door het in je hoofd te stampen."



Ook Rasmillea Latulola volgt GMF. Zij is erg blij dat deze lessen worden gegeven. "We discussiëren nu veel meer. Er is echt een doel in de les. Het is dus niet meer alleen de persoon, de leraar, die voor in de klas staat, maar ook jij hebt invloed op de les."



Lesmethode verspreiden?

Docent Nienke Moolhuizen zou het leuk vinden als deze lesmethode verspreid zou worden over andere middelbare scholen. "Een school werkt er al mee en ik denk dat andere scholen in Nederland dit voorbeeld gaan volgen. Niet per se onze methode, maar wel het idee dat je een leerling kan vormen en hoe je dat het best kunt doen.