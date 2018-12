Week van de waarheid voor glasvezel in Borger-Odoorn

Eind deze week wordt duidelijk of er glasvezel wordt aangelegd in het buitengebied van de gemeente Borger-Odoorn.

De aanleg van de snelle internetverbinding gaat door als er 920 inschrijvingen zijn. En dat aantal is nog niet gehaald. Inwoners van het buitengebied kunnen zich nog tot en met zaterdag inschrijven."Het lukt ons alleen als iedereen meedoet", zegt Maarten van Vliet van Breedband Borger-Odoorn. "Het woord is nu aan de mensen in ons buitengebied. Inschrijven kan alleen deze week nog, dus het is nu of nooit."Op het gemeentehuis van Borger-Odoorn in Exloo wordt zaterdag speciaal een inschrijfdag georganiseerd.