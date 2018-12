Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











FC Emmen 2 zeker van kampioenspoule na winst in Heerenveen Arias was bij beide treffers betrokken in Heerenveen (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - FC Emmen 2 heeft zich geplaatst voor de kampioenspoule in de reservecompetitie, die na de winterstop van start gaat. Een 2-0 zege in en tegen Heerenveen vanavond was daarvoor voldoende.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Na zes minuten zorgde Jafar Arias voor de openingstreffer en vlak voor het eindsignaal besliste Kasper Oldenburger, na een pass van Arias, de wedstrijd.



Kansen Heerenveen

FC Emmen dicteerde het grootste gedeelte van de wedstrijd, behoudens een half uur in de eerste helft. In die fase kreeg Heerenveen ook wel een aantal kansen, maar de Friezen kregen de bal niet langs Dennis Telgenkamp.



Telgenkamp

Ook in de tweede helft moest Telgenkamp nog twee keer handelend optreden, op inzetten van Rojas, maar opnieuw deed hij dat met succes.



Kansen op de 0-2

Aan de andere kant kreeg Emmen voor de treffer van Oldenburger via Wouter Marinus, Luciano Slagveer en Kjelt Engbers als prima mogelijkheden om een tweede treffer te maken.



14 punten

FC Emmen pakte uiteindelijk 14 punten uit 9 duels in de reservecompetitie A, waarmee de ploeg van trainer Casper Goedkoop zich bij de bovenste vijf ploegen voegt. Ook Heracles, FC Twente, NEC en PEC Zwolle plaatsen zich voor de kampioenspoule. In de eindstand eindigde Emmen als vierde.



Feyenoord, Fortuna Sittard, Willem II en RKC

In poule B zijn de reserves van Fortuna Sittard, Feyenoord, Willem II en RKC zeker van een plek in de kampioenspoule. Wie de vijfde club gaat worden uit poule B is nog niet bekend. ADO Den Haag 2 en Excelsior strijden om dat laatste ticket.



Later meer...