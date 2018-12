Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Emmen krijgt eigen versie van Rembrandt's Nachtwacht Het Savannehuis wordt in gereedheid gebracht voor De Nachtwacht (foto: De Nachtwacht van Emmen)

Vier meter hoog, vijf meter breed en 170 kilo zwaar. Vrijwilligers in Emmen zijn begonnen met het namaken van het schilderij De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn.

In het voormalige Savannehuis van het Noorderdierenpark worden de eerste voorbereidingen getroffen. De schutters worden ingetekend en de bruintinten worden aangebracht.



"Op 3 januari hangen we het doek op en gaan we 'echt' schilderen", vertelt Bea Wolters. Een monsterklus. "We schilderen op de donderdagen, vrijdagen en zaterdagen. In totaal zijn er zo'n 35 tot 40 schilders bij betrokken. In totaal zijn we twee jaar bezig met de Nachtwacht van Emmen."



Het schilderij moet een natuurgetrouwe kopie worden van het kunstwerk dat in het Rijksmuseum in Amsterdam hangt. Publiek kan tijdens het hele proces komen kijken.