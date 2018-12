Deel dit artikel:













Auto ramt verkeersbord op A37 bij Klazienaveen De auto kwam tegen de vangrail tot stilstand (foto: De Vries Media) De auto ramde een verkeersbord (foto: De Vries Media)

Op de A37 bij Klazienaveen is vanavond een automobilist door nog onbekende oorzaak van de weg geraakt.

De auto belandde in de berm en ramde een verkeersbord. Daarna schoot de wagen de weg over en kwam tegen de vangrail in de middenberm tot stilstand.



De automobilist raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht