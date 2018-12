Deel dit artikel:













Duizend bijna dode vissen gevonden in Nieuw-Balinge [update] Archieffoto van dode vissen (foto: Hjalmar Guit/RTV Drenthe)

In het water van de Verlengde Middenraai in Nieuw-Balinge zijn gisteravond zo'n duizend naar adem happende en honderd dode vissen gevonden. Waterschap Drents Overijsselse Delta onderzoekt waardoor de vissen zijn gestorven.

Hoewel het 's avonds nog te donker was voor echt onderzoek, heeft Herald van Gerner van het waterschap wel een vermoeden over de doodsoorzaak.



Rioolwater

"Bij harde regen kan het riool het overschot aan water soms niet aan. Dat komt dan ongezuiverd in een sloot of een kanaal terecht. Maar zeker weten we het niet, dat gaan we vandaag onderzoeken", vertelt Van Gerner.



Mocht er inderdaad rioolwater bij de vissen terecht zijn gekomen, dan kan het waterschap dat zien aan de hoeveelheid organisch materiaal in het water. Niet alleen uitwerpselen, maar ook plantenresten als dode bladeren spoelen dan uit het riool. Van Gerner: "Dat ontneemt zuurstof uit het water en daardoor krijgen vissen het moeilijk."



Pomp gaat aan

Om het water weer op een gezond niveau te krijgen, heeft het waterschap een stuw open gezet en een gemaal aan gedaan. Beide maatregelen moeten ervoor zorgen dat er weer zuurstofrijk water bij de vissen komt.



[update]

Eerder meldde RTV Drenthe op basis van informatie van het waterschap dat er duizend vissen het leven hadden gelaten. Uit nieuwe informatie blijkt dat zo'n negenhonderd vissen het alsnog hebben overleefd.