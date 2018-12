Tonnen kostende opknapbeurt Meule van Wassens van start

De Meule van Wassens in Zuidwolde wordt vanaf vandaag flink onder handen genomen. Met het verwijderen van de molenkap begint een grootschalige restauratie, die een jaar gaat duren.

Het is volgens Karst Breeuwsma van stichting de Meule van Wassens de hoogste tijd om de molen te restaureren. De wieken zijn er al een poosje af en de rest van het bijna tweehonderd jaar oude bouwwerk is zwaar in verval.De eerste klus is direct de grootste: het restaureren van de molenkap. Die wordt vandaag van de molen afgetakeld en in het naastgelegen weiland getakeld. Er komt voorlopig een noodkap op die moet voorkomen dat er water in de molen regent.Om de molen weer zijn oude allure terug te geven, is een flinke zak geld nodig. De provincie Drenthe en de Molenstichting stellen 360.000 euro ter beschikking om de molen te restaureren. Breeuwsma: "We zijn enorm blij met het geld en dat alles zo snel in gang is gezet. Eind volgend jaar hopen we dat de molen weer in volle glorie kan draaien."