Vrachtwagen met aardappels in de sloot bij Gasselternijveenschemond De vrachtwagen belandde in de sloot (foto: Van Oost Media) De auto raakte zwaar beschadigd (foto: Van Oost Media)

Een vrachtwagen is vanmorgen in een sloot beland door een ongeluk bij Gasselternijveenschemond.

Op de Ingenieur Van Veelenweg (N378) kwam de vrachtauto in botsing met een auto. Door het ongeluk is de weg in beide richtingen dicht tussen Gasselternijveen en Stadskanaal.



De bestuurders raakten niet gewond. De vrachtwagen was geladen met aardappelen. Die liggen verspreid in de bossen langs de weg.