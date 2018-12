Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Meeste overlast van treinen in gemeente Midden-Drenthe De meeste geluidsoverlast hebben mensen in de gemeente Midden-Drenthe (foto: Lex van Lieshout/ANP)

Mensen in de gemeente Midden-Drenthe ervaren in onze provincie de meeste overlast van voorbijrazende treinen. Twee procent van de inwoners daar heeft last van ernstige geluidshinder.









Volgens onderzoekers blijkt dat met name in gebieden waar een spoorlijn de bebouwde omgeving doorkruist, relatief veel overlast wordt ervaren. Ook op plekken waar intercitytreinen hoge snelheden bereiken is dit het geval. De cijfers komen naar voren uit de meest recente Gezondheidsmonitor van 2016. In de gemeenten Aa en Hunze, Assen, Tynaarlo, Hoogeveen, Emmen en Meppel zegt één procent van de inwoners overlast te hebben. In de gemeenten De Wolden en Coevorden, waar ook treinen doorheen razen, wordt er geen overlast gemeld.Volgens onderzoekers blijkt dat met name in gebieden waar een spoorlijn de bebouwde omgeving doorkruist, relatief veel overlast wordt ervaren. Ook op plekken waar intercitytreinen hoge snelheden bereiken is dit het geval.