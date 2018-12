Deel dit artikel:













Auto slaat over de kop door gladheid op A37 De bestuurster kwam met de schrik vrij (foto: Persbureau Meter)

Op de afrit van de A37 bij Zwartemeer is vanmorgen in de richting van Duitsland een auto over de kop geslagen. De oorzaak zou gladheid zijn.

De bestuurster van de auto lijkt met de schrik vrij te zijn gekomen. Ze is nagekeken in de ambulance, maar hoeft niet mee naar het ziekenhuis.



Omstanders zeggen dat Rijkswaterstaat de weg heeft gecontroleerd. De weg zou gedeeltelijk bevroren zijn geweest, waardoor de auto uit de bocht is geslipt.