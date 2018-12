Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Niet kunnen pinnen? Dan maar je trouwring achterlaten! De Esso in Emmen had ook last van de pinstoring (foto: Google Streetview en Pixabay)

Wat doe je als je hebt getankt en je kunt niet betalen door een pinstoring? Voor die vraag kwamen met name tankstations de afgelopen uren te staan.

Afgelopen nacht ontstond een storing, die tot ongeveer half negen vanmorgen duurde.



"Wij hadden er ongeveer vanaf één uur vannacht last van", vertelt Willy Pruisman van het Esso-tankstation in Emmen. "We hebben meteen plakkaten op de pompen geplakt en we zijn ook zoveel mogelijk steeds naar buiten gelopen als we klanten zagen aankomen."



Trouwring

Toch kun je niet helemaal voorkomen dat iemand dan toch tankt en geen contant geld bij zich heeft. "Toevallig heb ik hier nog een trouwring liggen van een mevrouw, die niet kon betalen. Ze liet hem uit zichzelf als borg achter", vertelt Pruisman. Volgens hem komt het ook wel voor dat mensen bijvoorbeeld een telefoon achterlaten.



De pinstoring is een duur grapje voor de pomphouders. "We zijn zeker heel wat inkomsten misgelopen. Veel mensen vertrokken weer zonder te tanken of iets te kopen." Overigens zijn niet alle tankstations getroffen door de storing.



Oorzaak

De storing was het gevolg van een probleem bij een van de transactieverwerkers. Maar rond half negen konden technici dat verhelpen.



"Behalve de betaalautomaten bij tankstations, functioneerden ook de terminals niet bij ongeveer duizend winkeliers. Maar omdat het zo vroeg in de ochtend plaatsvond, zullen weinigen hier last van hebben gehad. Winkels waren nog niet open", aldus een woordvoerder van de Betaalvereniging Nederland.