In 2019 kun je hier gratis parkeren in Assen

Assenaren kunnen vanaf 1 januari 2019 in de avonduren en op zondag weer gratis parkeren in het centrum van de stad. Op koopavond (vrijdagavond) moet nog wel betaald worden.

De nieuwe regels gelden niet voor parkeren in garages en vergunningszones. Op onderstaande kaart staan met groen de gratis plekken aangegeven.De eerste twee weken worden er nog geen boetes uitgedeeld als iemand fout staat geparkeerd. "We snappen dat iedereen moet wennen en daarom delen we eerst een waarschuwing uit. Als diegene daarna nog een keer in de fout gaat, wordt er wel een bekeuring uitgedeeld", aldus de gemeente Assen. Na 14 januari krijgen foutparkeerders meteen een boete.Eerst zou het betaald parkeren pas op 1 juli volgend jaar worden afgeschaft, omdat eerder te duur was. In de begroting zou een gat van 150.000 euro ontstaan. De raad ging hier niet mee akkoord. Een voorstel van VVD, Stadspartij PLOP, SP, CDA en 50PLUS om vanaf 1 januari weer gratis te kunnen parkeren in Assen werd in november met ruime meerderheid aangenomen.