Kerkorgel Annerveenschekanaal in honderden stukjes voor reparatie

Het is een priegelwerk: het uit elkaar halen van het kerkorgel in Annerveenschekanaal. Het meer dan honderd jaar oude orgel wordt namelijk gerestaureerd.

Gisteren begon de restaurateur met de monsterklus. Het duurt twee dagen voordat het orgel uit 1916 in allemaal kleine stukjes ligt. Pas dan kan er gestart worden met de restauratie.Jaap Last van de vrienden van de Waterstaatskerk is blij dat het orgel eindelijk uit elkaar ligt. "Het is echt heel slecht gesteld met het orgel. Er is zestig jaar geen onderhoud aan geweest en spelen is nagenoeg onmogelijk. Het stond hier alleen maar dierenlijkjes te verzamelen", zegt Last.Al meer dan veertig jaar is het orgel onbespeelbaar. Het orgel werd niet onderhouden, omdat er geen geld voor was. Een subsidie van 10.000 euro van de gemeente Aa en Hunze, eigen vermogen en geld van de Rabobank zorgde ervoor dat het orgel nu wel gerestaureerd en bespeelbaar wordt.Over ongeveer zeven maanden moet het orgel helemaal klaar zijn. Dan kan hij weer ingezet worden voor verschillende activiteiten. Er is nog wel één probleem: er is nog geen organist.