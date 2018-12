Nog drie kandidaten voor nachtburgemeester van Assen

Aanstaande zaterdag wordt bekend wie de nieuwe nachtburgemeester van Assen is. In de race zijn nog drie kandidaten: Maarten Hermanns, Scott Witkamp en Noes Solisa.

De winnende kandidaat wordt de opvolger van Zed Zeedy, die het ambt van nachtburgemeester in Assen gestalte heeft geprobeerd te geven. Hij houdt er na twee jaar een beetje gedesillusioneerd mee op. "Ik heb dit met heel veel passie gedaan, maar ik kon niet de juiste aansluiting vinden."Deze kandidaten strijden om de titel:De 20-jarige Hermanns wil graag de communicatie tussen de inwoners, de gemeente en de horecaondernemers van Assen verbeteren. Ook wil hij het Bevrijdingsfestival weer terughalen naar het stadscentrum.Een digitaal platform waar Assenaren en horecaondernemers elkaar weten te vinden. Dat wil Scott Witkamp realiseren als hij de nachtburgemeester van Assen wordt. Ook wil hij kroegentochten organiseren om de Assenaren kennis te laten maken met de verschillende cafés en andere gelegenheden in de stad.Oud-raadslid Noes Solisa wil graag meer verbinding door culturele activiteiten. Hij heeft zelf veel ervaring met het organiseren van dat soort activiteiten. Ook wil hij de wijken van Assen betrekken bij het nachtleven en wil hij het ambt van nachtburgemeester verder uitbouwen.In Grandcafé 't Wapen is zaterdag de finale van de verkiezing. De drie kandidaten geven een presentatie en er worden vragen gesteld door een jury. Aan het eind van de avond wordt de nieuwe nachtburgemeester bekendgemaakt. Tot die tijd kan iedereen via deze website zijn stem uitbrengen op zijn of haar favoriete deelnemer.