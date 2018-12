Deel dit artikel:













Vijf jaar cel geëist voor misbruik dochter: 'Ze is voor het leven getekend' Tegen een 51-jarige man uit Erica heeft het Openbaar Ministerie (OM) vijf jaar cel geëist (foto: RTV Drenthe)

Tegen een 51-jarige man uit Erica heeft het Openbaar Ministerie (OM) vijf jaar cel geëist. Hij heeft volgens het OM zijn 19-jarige dochter jarenlang seksueel misbruikt en had kinderporno op zijn computer.

"Ze is voor het leven getekend", zei de officier van justitie tijdens haar strafeis. Ze eiste ook dat de man uit Erica op de dag dat de rechtbank uitspraak doet, meteen wordt opgepakt en de cel in gaat.



Ernstig misbruik

De jonge vrouw stapte vorig jaar oktober naar de politie. Ze vertelde dat haar vader haar tussen haar 4e en 12e thuis misbruikte. Tijdens de rechtszaak bleek dat het om ernstig seksueel misbruik ging. Het gebeurde soms wel drie keer per week en meerdere dagen achter elkaar, heeft het slachtoffer verklaard. Regelmatig vergreep haar vader zich aan haar voor hij nachtdienst had. Volgens de vrouw stopte het toen ze ongesteld werd.



De man uit Erica heeft het misbruik deels bekend, maar het duurde volgens hem geen acht jaar. Hij zegt dat hij het deed tussen het 5e en 7e jaar van zijn dochter. Hij voelde zich seksueel tot haar aangetrokken, verklaarde hij vorig jaar bij de politie. Ook heeft hij bekend dat hij kinderporno heeft gedownload, maar hij zei dat dat al jaren geleden was.



De politie vond vorig jaar meerdere afbeeldingen en filmpjes op zijn pc. "Die kinderporno was niet van mij, maar van mijn zoontje", zei de man in de rechtszaal. Verder zei hij dat hij heel veel spijt had van alles.



Angst

Het meisje hield jarenlang haar mond over wat er thuis gebeurde, omdat ze bang was dat haar ouders dan gingen scheiden en haar vader ontslagen zou worden. Op haar 13e nam ze wel een vriendin en haar vriendje in vertrouwen. Twee jaar later vertelde ze het ook aan haar moeder. Haar ouders scheidden toen alsnog.



In de rechtszaal las ze huilend een slachtofferverklaring voor. Daarin zei ze onder meer dat ze jarenlang in angst leefde en behalve het misbruik ook gebukt ging onder intimidatie. "Je zou verwachten dat je eigen huis een beschermde omgeving is, maar hier is niks minder waar. Ze was op geen enkele kamer veilig", zei de officier. Zij gelooft de verklaring van de vrouw dat het misbruik acht jaar lang duurde.



De man is nooit eerder veroordeeld. Hij is inmiddels begonnen aan een behandeling. Op 21 december doet de rechtbank uitspraak.