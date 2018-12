Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Politie ontdekt hennepkwekerij in Assen De politie is de kwekerij aan het ontmantelen (foto: Persbureau Meter)

In een huis aan de Goudreinet in de wijk Kloosterveen in Assen is een hennepkwekerij gevonden.

De politie is bezig de kwekerij te ontmantelen. Hoeveel planten er stonden kan een woordvoerder nog niet zeggen, maar het gaat niet om een hele grote kwekerij.



De bewoner is aangehouden.