Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Woningoverval bij huis in De Krim De omgeving van het huis is met linten afgezet (foto: Persbureau Meter) De omgeving van het huis is met linten afgezet (foto: Persbureau Meter)

Een huis in De Krim, vlak bij Elim, is gisteravond mogelijk overvallen.

De politie kreeg vanmorgen pas een melding en is druk bezig met onderzoek bij het huis aan de Kikkertsveldweg. Volgens een woordvoerder is de bewoonster lichtgewond geraakt. Het huis, dat op een afgelegen plek ligt, is met linten afgezet.



Waarom vanmorgen pas een melding binnenkwam, is niet duidelijk. Over de daders en eventuele buit is ook nog niets bekend. De politie komt later met meer informatie.