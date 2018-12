Provincie stelt ton subsidie beschikbaar voor opruimen drugsafval

De provincie Drenthe heeft voor dit jaar en volgend jaar in totaal 100.000 euro beschikbaar voor het opruimen van chemisch drugsafval.

De provincie vergoedt daarbij maximaal de helft van de gemaakte kosten aan gemeenten en grondeigenaren. Naast subsidie voor het opruimen, geldt de vergoeding ook voor bodemsanering.Het aantal dumpingen van chemisch afval van synthetische drugs neemt toe in Drenthe. De politie Noord-Nederland bevestigt dat het om vijf gevallen gaat in 2018: twee keer in De Wijk, twee keer in Zuidwolde en een keer in Grolloo. Ook werd twee keer afval van een hennepkwekerij gedumpt, maar die dumpingen vallen niet onder chemisch afval.Eind 2017 stopte de financiering vanuit het Rijk voor het opruimen van chemische dumpingen van illegale drugslaboratoria. Via het Interprovinciaal Overleg (IPO) zet de provincie in op een nieuwe landelijke regeling. Tot die tijd vergoedt de provincie de kosten dus voor de helft.Verder probeert de provincie door handhaving het dumpen van drugsafval te voorkomen.