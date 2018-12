'Brand kerncentrale Lingen was toch in het nucleaire deel'

De brand van afgelopen donderdag bij de kerncentrale in het Duitse Lingen woedde toch in het nucleaire deel van de fabriek.

Meerdere Duitse media melden dat. Eerder werd gezegd dat de brand buiten het nucleaire deel van de fabriek was. Maar dat zou een misverstand zijn geweest, schrijft RTV Oost De brand leverde geen gevaar op voor de bevolking , meldde de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een dag later.De politiek in Overijssel maakt zich zorgen over de communicatie tijdens de brand. De Duitse brandweer nam pas nadat de brand was geblust contact op met de Nederlandse collega's.