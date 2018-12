Deel dit artikel:













Man uit Roden (18) aangehouden voor gewelddadige overval pizzeria De eigenaar van de pizzeria werd buiten westen geslagen (Foto: Opsporing Verzocht)

Een 18-jarige jongeman uit Roden is gisteravond aangehouden in verband met een gewelddadige overval op een pizzeria.

Op 30 oktober werd Pizzeria Marum in het gelijknamige Groningse dorp na sluitingstijd overvallen door twee personen. De 48-jarige eigenaar werd door de daders buiten westen geslagen, waarna de overvallers er met de inhoud van de kassa vandoor gingen.



Opsporing Verzocht

Begin december besteedde het televisieprogramma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak. Daarna kwamen ruim 150 tips binnen. Het is niet uit te sluiten dat één van deze tips uiteindelijk tot de aanhouding van de 18-jarige jongeman uit Roden heeft geleid.



Er is niet bekend wat de rol van de verdachte is geweest bij de overval. Daarover wil de politie niets kwijt, meldt RTV Noord. De jongeman wordt vandaag door de politie verhoord.