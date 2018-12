Deel dit artikel:













Oproepkrachten moeilijker inzetbaar door nieuwe wet Veel scholieren werken als seizoenswerker in flexverband (Foto: ANP Xtra/Lex van Lieshout)

Ondernemers in Drenthe die afhankelijk zijn van flexibele seizoenswerkers, dreigen het door een nieuwe wet een stuk lastiger te krijgen om oproepkrachten in te zetten.

Met de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) worden oproepkrachten een stuk duurder. De WW-premie voor flexibele contracten stijgt en werkgevers moeten oproepkrachten vier dagen van tevoren inroosteren.



VNO-NCW Noord is het niet eens met bepaalde aspecten van de WAB en overhandigt, samen met andere ondernemersverenigingen, vandaag een manifest aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.



"Je hebt nu eenmaal sectoren waarin men in een aantal maanden het grootste deel van het inkomen verdient", vertelt Ingrid Dragtstra van VNO-NCW Noord. "Voor dat werk heb je in het hoogseizoen veel meer mensen nodig dan in bijvoorbeeld oktober of november. Moet je iedereen een vast contract aanbieden, dan kan het zijn dat ondernemers dat moeten doorberekenen aan de consument."



Ook willen volgens VNO-NCW Noord veel oproepkrachten niet eens een vast contract, doordat ze hun werk juist willen combineren met bijvoorbeeld studie of zorg voor kinderen. Dragtstra: "Studenten en scholieren willen juist extra werken in de zomer en minder werken als ze een tentamenperiode hebben. Als werknemer merk je er verder ook niets van als de WW-premie omhoog gaat. Dat zie je alleen als werkgever terug in de kosten."



In het Noorden zullen veel ondernemers in de problemen komen, zo denkt Dragtstra, omdat hier veel seizoensgebonden werk is. "In Drenthe zijn recreatie, horeca en landbouw belangrijke sectoren en daar hebben ze de flexwerkers gewoon heel hard nodig. We oogsten gewoonweg geen appels in januari."