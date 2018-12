Familie Bouwens krijgt geen glasvezel, maar de buren wel

Het kastje en de muur heeft Jacqueline Bouwens uit Ansen inmiddels vaak genoeg gezien, maar nog steeds heeft ze geen glasvezel. Haar woning staat op de grens van twee gemeenten en beide glasvezelpartijen in het gebied wijzen naar elkaar.

Bouwens woont in het buitengebied van Dwingeloo, op zo'n tien kilometer van het dorp. Haar woning staat in de gemeente Westerveld, dat van de buren aan de andere kant van de weg in de gemeente De Wolden. Al maanden probeert ze glasvezel te krijgen, maar tot op heden krijgt ze het niet voor elkaar.Toen in De Wolden glasvezel werd aangelegd door Glasvezel De Wolden, werden de overburen van Bouwens op het netwerk aangesloten. "Wij wilden ook graag glasvezel, maar kregen te horen dat het niet kon doordat ons huis in Westerveld staat. Glasvezel De Wolden zei dat Westerveld op Glas iedereen daar zou aansluiten, dus dat we daar terecht konden", vertelt Bouwens.Helaas voor Bouwens lukte het haar ook bij Westerveld op Glas niet om glasvezel te krijgen. Bouwens: "Ik moest mijn postcode van hen invullen op internet om ons adres aan te melden, maar dan krijg ik de melding dat wij niet in aanmerking komen voor glasvezel." Ook na meerdere brief- en mailwisselingen met beide glasvezelpartijen is Bouwens nog geen steek verder.In een reactie laat Glasvezel De Wolden weten bekend te zijn met de situatie, maar dat de partij in Westerveld Bouwens moet aansluiten. "Onze directeur is met de investeerder in gesprek geweest, maar hij wil echt alleen adressen in De Wolden aansluiten. Het is heel zuur, maar wij kunnen niets doen", aldus woordvoerster Dorette Duurkoop.Bij Westerveld op Glas reageren ze verbaasd op het bericht dat Glasvezel De Wolden het adres van Bouwens niet wil aansluiten. "Ik heb een paar weken geleden nog overleg gehad met de voorzitter van Glasvezel De Wolden over dit soort grensgevallen. Met hem is afgesproken dat De Wolden dit specifieke geval zou aansluiten, omdat hun kabel aan de overkant van de weg zit en de dichtstbijzijnde van ons een kilometer verderop ligt", zegt Rik Kuijer van Westerveld op Glas.