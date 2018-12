Politiek maakt zich druk om brand kerncentrale Lingen

De SP in Provinciale Staten wil opheldering over de brand die afgelopen donderdag woedde bij de kerncentrale in het Duitse Lingen.

Aanvankelijk werd gezegd dat het vuur in een laboratorium buiten de kerncentrale woedde, maar vandaag melden meerdere Duitse media dat de brand in het nucleaire deel van de fabriek uitbrak.De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. "We vragen ons af wat er precies gebeurd is", zegt Alie Dekker van de partij. "En of de Duitse autoriteiten de Nederlandse wel conform afspraken ingelicht hebben. Want als er sprake is van gevaar voor de bevolking, zullen mensen jodiumtabletten moeten nemen."Ook in de Tweede Kamer worden vragen gesteld over de brand. Het CDA wil weten of de Nederlandse overheid op de hoogte was van de precieze omstandigheden van de brand. Ook vraagt de partij zich af of het verstandig was om niet over de brand te communiceren.