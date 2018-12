Deel dit artikel:













Verdachte steekpartij Feestweek Valthe blijft vastzitten Verdachte steekpartij blijft vastzitten (foto: Wolter Klok/RTV Drenthe)

De 43-jarige man uit Winschoten die wordt verdacht van een steekpartij in een feesttent in Valthe, blijft achter de tralies. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag. De man wordt verdacht poging tot doodslag, bedreiging en wapenbezit.

De Winschoter werd in de nacht van 1 op 2 september opgepakt, nadat hij in de tent van de Feestweek Valthe door het lint ging. Twee mannen van 19 en 22 jaar uit Nieuw-Weerdinge en Ter Apelkanaal moesten naar het ziekenhuis, liet de politie destijds weten.



‘Geen superman’

De man wordt ervan verdacht dat hij een van de jonge feestgangers in zijn gezicht, zijn been, zijn hand, elleboog en pols heeft gestoken. De ander zou hij met het mes hebben bedreigd. Ook had hij een boksbeugel bij zich. Wat de aanleiding voor de steekpartij was, is niet bekend. Uit bloedonderzoek is gebleken dat hij had gedronken en speed had gebruikt.



Tijdens de korte pro-formazitting in de Asser rechtbank zei de Groninger dat hij zelf slachtoffer is en het met meerdere mensen aan de stok had. “Ik ben geen superman die zich kan verdedigen tegen vier of vijf mannen. Ik weet dat ik fout ben geweest, maar ik kon niet anders.”



‘Kinderen alleen’

De Winschoter vroeg de rechtbank of hij naar huis mocht vanwege zijn kinderen. “Die zijn 16 en 19 jaar en staan er nu vrijwel alleen voor”, legde zijn advocaat Evert van der Meer uit. “Hun moeder is vorig jaar overleden. Ze hebben wel een oma, maar die is op leeftijd en kan er niet dagelijks zijn. Er is ook hulpverlening, maar die mensen zijn er ook niet elke dag.”



Maar de rechtbank vond de misdrijven waarvan de man wordt verdacht te ernstig om hem vrij te laten. Hij is psychologisch onderzocht, maar het rapport daarvan is nog niet klaar. In mei volgend jaar wordt zijn strafzaak behandeld.