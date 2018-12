Deel dit artikel:













'Onzichtbaar kruispunt' in Zuidwolde moet veiliger Het kruispunt n Zuidwolde (foto: RTV Drenthe / Hielke Meijer)

"Soms zien automobilisten oprecht niet dat ze een kruispunt naderen", zegt wethouder Mirjam Pauwels over de kruising van de doorgaande weg naar Meppel met de Hoofdstraat in Zuidwolde. Na een discussie op locatie en in de raad stelt het college een oplossing voor waarbij de kruising zichtbaarder en veiliger wordt.

Geschreven door Hielke Meijer

Wethouder Pauwels zegt dat de oplossing een combinatie van twee maatregelen is die beide de verkeersveiligheid verbeteren. Zo wordt de 30-kilometer zone bij de winkels in de Hoofdstraat doorgetrokken tot op en rond het kruispunt. En daarbij wordt de doorgaande Meppelerweg - Steenbergerweg langs het centrum heringericht met verkeersgeleiders.



Kruispunt-gevoel

"Het kruispunt-gevoel wordt met de maatregelen versterkt", zegt Mirjam Pauwels. "Je tilt het winkelgevoel en het Hoofdstraatgevoel tot over het kruispunt heen. En daarbij maak je de zichtbaarheid groter van het kruispunt, want eigenlijk valt die nauwelijks op."



Aanvankelijk was het D66-fractievoorzitter Albert Haar die de situatie op het kruispunt aan de kaak stelde. Zo komen er veel vrachtwagens en trekkers langs. En bovendien ligt ook het busstation direct aan de kruising. Complicerende factor is een monumentale beuk ter plaatse die niemand wil kappen.



Albert Haar voelde persoonlijk het meest voor een rotonde, maar kreeg daarvoor in de raad weinig steun. Een adviesbureau werkte verschillende oplossingen uit. De oplossing die het college nu voorstelt is gegrondvest op de uitkomst van de discussie in de raad.



Drie gewonden in tien jaar

Het aantal ongevallen op de kruising valt nog wel mee, in tien jaar tijd elf ongevallen, waarvan drie met gewonden. Maar dat er wat moet gebeuren is wel duidelijk. "Maar", zegt Pauwels "het is echt de entree van Zuidwolde. Maar gevaarlijk is het in die zin dat het tempo-verschil groot kan zijn en daardoor het veiligheidsgevoel klein."



De gemeente heeft 180.000 euro beschikbaar voor de herinrichting. Na toestemming van de raad zouden de werkzaamheden bij de toegangsweg naar het winkelcentrum van Zuidwolde in 2020 moeten worden afgerond.