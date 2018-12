FC Emmen dankzij ruime overwinning op Heracles naar play-offs eDivisie

Luuk Jans heeft zich met FC Emmen geplaatst voor de volgende ronde van de eDivisie dankzij een ruime overwinning op Bryan Hessing van Heracles Almelo.

Hij heeft me gewoon van de mat getikt Bryan Hessing

De eDivisie is een eSportcompetitie waarin gamers voor 'hun' club uit de eredivisie uitkomen in het spel FIFA 19. De eerste competitiehelft wordt op Playstation 4 gespeeld, de tweede helft op Xbox One. Wil je meer weten over de eDivisie, klik dan hier voor een uitgebreide uitleg .

De eSporter van Emmen was in de eerste leg met 5-0 te sterk voor de Almeloërs. Jans moest het in die eerste wedstrijd vooral hebben van de Braziliaanse sterspelers Ronaldo, Neymar en Pelé maakten de eerste drie treffers. De laatste twee doelpunten kwamen van de Portugese voetballegende Eusebio.In de tweede leg werd het 2-1 voor Heracles. Ronaldo maakte de enige treffer voor FC Emmen in het duel. Daarmee komt de eindstand op 6-2."Van tevoren had niemand mij een stuiver gegeven om vijfde te worden, maar ik heb het toch geflikt. Ik wil niet arrogant zijn, maar ik denk dat ik het ook zelf heb afgedwongen", reageert Jans na het duel tegen Fox Sports."Alle lof naar Luuk", zegt Bryan Hessing van Heracles. "Hij had het betere spel en de betere tactieken. Hij heeft me gewoon van de mat getikt."Jans speelde zijn wedstrijden in deze ronde van de eDivisie met onderstaande opstelling, van links naar rechts:David de Gea: Kieran Tierney, Paolo Maldini, Rio Ferdinand, Juanfran (Kyle Walker)Pelé, Ruud Gullit, Patrick VieiraRonaldinho (Johan Cruijff), Ronaldo, Neymar