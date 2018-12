Jade voor een deel failliet verklaard

De Zorggroep Jade in Geeuwenbrug is voor een deel failliet verklaard. Het gaat om de stichtingen die in het Noorden en in Flevoland de alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv's) opvingen op kleinschalige woonlocaties.

De failliete onderdelen zijn Jade Noord (Groningen en Friesland), Jade AMV (Drenthe) en Jade Flevo. De organisaties vingen de laatste maanden nog zo'n zeventig jonge vluchtelingen op, en er werkten nog veertig mensen.De problemen bij Jade komen niet uit de lucht vallen. De zorggroep is in moeilijkheden gekomen, doordat ze de aanbesteding misliep van de opvang van de amv's. Die is in het Noorden overgegaan naar de stichting Elker in Groningen. De jonge vluchtelingen, die alleen ons land binnenkomen, vallen per 1 januari onder de zorg van Elker. Of ze op dezelfde woonlocaties kunnen blijven, is nog onzeker.Directeur Jan Bollen van Jade Zorggroep noemt het een trieste dag, ook al komt deze niet onverwacht. "Dit zat er natuurlijk aan te komen doordat we het nieuwe contract misliepen. Twintig jaar hebben we dit werk gedaan als Jade. Het opvangen van minderjarige asielzoekers was onze expertise, daar zijn we groot mee geworden. Maar ineens val je dan buiten de boot. Nog steeds onbegrijpelijk."Met twee rechtszaken heeft de Jade Zorggroep de aanbesteding nog aangevochten, maar uiteindelijk tevergeefs.Wat het faillissement voor de tientallen personeelsleden betekent is nog niet bekend. Want volgens de aanbestedingsregels zou de nieuwe opvangorganisatie van de amv's in het Noorden ook het personeel van Jade moeten overnemen. Maar volgens directeur Bollen van Jade is daar nog geen duidelijkheid over. "De cao meldt daar verschillende dingen over. Hoe dat straks uitpakt. ligt nu in handen van de curator en de stichting Elker die de zorg overneemt."Jade Zorggroep blijft voor een deel bestaan, met nog zo'n vijftig tot zestig medewerkers. Jade verzorgt voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in het Noorden de opvang van minderjarige en volwassen slachtoffers van mensenhandel en mensensmokkel. Verder regelt Jade het asielonderwijs op het azc in Assen. Ook verzorgt Jade jeugdhulp in diverse gemeenten aan vluchtelingengezinnen.