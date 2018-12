Slachtoffer (82) woningoverval De Krim zat vijftien uur opgesloten in gangkast

Het slachtoffer van een woningoverval in De Krim, een bejaarde vrouw (82), zat maar liefst vijftien uur opgesloten in de gangkast voordat ze vanochtend werd ontdekt.

Bekenden besloten aan het eind van de ochtend voor de zekerheid te kijken of de vrouw nog thuis zat toen ze niet kwam opdagen bij een bijeenkomst. Daar hoorden ze haar vanuit de gangkast om hulp roepen, meldt RTV Oost.Twee mannen stonden gisteravond rond 19.30 uur voor de deur van de vrouw aan de Kikkertsveldweg. Toen zij open deed, werd zij direct naar achteren geduwd. Een van de mannen drukte ondertussen vermoedelijk een wapen tegen haar gezicht.De daders sloten haar vervolgens op in de gangkast. De vrouw hoorde kort wat gestommel en even later vertrokken de mannen weer. De vrouw bleef achter.De vrouw heeft verwondingen in haar gezicht opgelopen. Hoe het verder met haar gaat, is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of er iets uit de woning is meegenomen.De politie is een tactisch- en forensisch onderzoek gestart. Ondertussen loopt ook een buurtonderzoek.