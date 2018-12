Meer woningen Roden verzakken: huurders verhuisd naar hotel

De verzakking van huizen in Roden beperkt zich niet alleen tot de wijk Middenveld, waaruit de gemeente Noordenveld tot nu toe de meeste schademeldingen ontving.

Deze week werden de huurders van twee woningen in de wijk Roderveld verhuisd naar een hotel. Hun huis voelde te onveilig. Een ander huis in diezelfde wijk is al gestut.De vloer is kromgetrokken, stukken tegeltjes liggen op de grond in zowel de badkamer als de keuken en verschillende muren vertonen dikke scheuren. "Dat is alleen de begane grond", zegt Greet Vriezema. "Ik durf niet meer naar de verdieping hierboven, dat voelt te onveilig."Vriezema woont sinds deze week in een hotel. Haar huis staat nog vol verhuisdozen. "Die verhuizen de woonstichting straks voor me." Haar buren zijn nog bezig met het inpakken van de inboedel. Die verhuizen later deze week naar een hotel, in afwachting van een nieuwe woning.Sinds de droge zomer hebben verschillende huizen in Roden last van verzakkingen. In de wijk Middenveld werden afgelopen zomer nog twee woningen onbewoonbaar verklaard. Een derde woning is gestut en bij 21 woningen worden intensieve controles uitgevoerd.In wijk Middenveld heeft Stichting Woonborg 36 woningen, "Maar die hadden nauwelijks last van verzakking", zegt manager Jan van Goor van Stichting Woonborg.De stichting ziet meer problemen in de wijk Roderveld, die een kilometer ten westen van Middenveld ligt. Na de droogte van afgelopen zomer plaatste Stichting Woonborg speciale meetapparatuur bij tien woningen in de straat Den Dam."In die straat is de situatie de afgelopen weken verslechterd", zegt Van Goor. Twee huizen staan volgende week al leeg, bij andere woningen wordt nog verder gekeken of de situatie verslechterd is of niet."Wij horen het volgende week", zegt Frits Blom. Hij neemt de boel waar voor zijn ouders, die nu in Spanje zijn. "Ik ben bang dat hier wel iets moet gebeuren. Het huis moet misschien gestut worden of m'n ouders moeten verhuizen. Maar 't is niet best."54 bewoners stelden de gemeente Noordenveld tot nu toe aansprakelijk voor de schade aan hun woningen. Zestien van die meldingen komen niet uit de wijk Middenveld, maar uit omliggende wijken. De tien woningen met schade van Stichting Woonborg zijn daar niet bij opgeteld.