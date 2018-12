'Mijn huis verzakt ook, waarom helpt Noordenveld mij niet?'

Het huis van Doreen Noord verzakte begin augustus, net als de twee huizen die onbewoonbaar werden verklaard in Roden. Ook haar huis heeft ernstige schade en de aanbouw moest gestut worden, net als nog een derde woning in de Roder wijk Middenveld.

Het verschil? De gemeente Noordenveld betaalde het onderzoek en het stutten van de woningen in Middenveld. Doreen Noord moest deze zaken zelf betalen. Haar huis staat niet in de wijk Middenveld, maar anderhalve kilometer verderop.Al van een afstandje is haar huis te zien. Met pur is een scheur van het dak tot aan de grond ingespoten. De aanbouw is gestut aan zowel de zijkant als de voorkant. "Maar af en toe komt er nog gruis naar beneden", zegt Noord. "M'n kinderen vragen regelmatig: 'Mama, is het veilig?' Ja, dan hoop ik maar dat dat zo is."De bewoonster ging meermaals het gesprek aan met de gemeente, maar kwam niet verder dan een adviesgesprek. "Ze zeiden dat ik mijn woning moest stutten, nou dat heb ik gedaan. Maar ik mocht het zelf betalen, net als het onderzoek naar de oorzaak van de schade."Begin september werd bekend dat twee woningen in de Oudgenoegstraat in Roden onbewoonbaar zijn door verzakking. Tweehonderd andere woningen zitten in de gevarenzone en zouden er mogelijk ook last van kunnen krijgen. De gemeente Noordenveld gaf onderzoeksbureau CRUX de opdracht om in de Oudgenoegstraat uit te zoeken waar de schade vandaan komt.Ook bekostigde de gemeente Noordenveld de meetapparatuur die in acht woningen geplaatst werd en de stutten die drie woningen nodig hadden."Ik voel me net Don Quichot die vecht tegen de molens", zegt Doreen Noord terwijl ze kijkt naar de muur vol scheuren in haar woonkamer. "Het is zo frustrerend. Waarom zij wel en ik niet?""In augustus kwamen de eerste tekenen van ernstige verzakkingen in de wijk Middenveld", legt burgemeester Klaas Smid uit. "Daar ontstonden acute veiligheidsrisico's, dus reageerden we direct om maatregelen te nemen. Mensen moesten hier echt hun huis uit, dus vandaar dat we ons geconcentreerd hebben op dit gebied."Op individuele zaken gaat de gemeente niet in. Wel zegt burgemeester Smid dat schade door de droogte een landelijk probleem is en dat de gemeente zich nog over deze situatie moet beraden.Vandaag werd bekend dat ook tien woningen van Stichting Woonborg schade hebben door verzakkingen. Deze woningen staan eveneens in de wijk Roderveld, in de buurt van het huis van Doreen Noord. De huurders van twee van deze woningen wonen sinds deze week in een hotel, omdat ze zich niet meer veilig voelden in hun huis.Stichting Woonborg bekostigt de verhuiskosten en de meetapparatuur die geplaatst zijn in de woningen. Ook zij wachten het onderzoek van CRUX af, waarvan de resultaten eind januari bekend worden gemaakt. Of de stichting en Doreen Noord ook iets hebben aan deze resultaten, valt nog te bezien. De grond in de wijk Roderveld kan heel anders zijn dan de grond in Middenveld, al zit er maar één kilometer tussen.De gemeente Noordenveld ontving tot nu toe zeker vijftig schademeldingen en werd evenzoveel aansprakelijk gesteld. Zestien van die meldingen komen niet uit de wijk Middenveld.