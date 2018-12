Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Provincie trekt miljoen uit voor 75 jaar bevrijding Provincie trekt miljoen uit voor 75 jaar bevrijding (foto: ANP/Rick Nederstigt)

De provincie trekt 1 miljoen euro uit voor de viering van 75 jaar bevrijding in Drenthe in 2020. Dat jaar wordt in Nederland op grote schaal het eind van de Tweede Wereldoorlog herdacht en de bevrijding gevierd.

Met het geld wil de provincie zorgen voor een aansprekend en bijzonder programma in Drenthe. "De viering van 75 jaar vrijheid is een eerbetoon aan slachtoffers van de oorlog en mensen die zich voor onze vrijheid hebben ingezet", aldus gedeputeerde Cees Bijl.



De komende maanden worden de plannen verder uitgewerkt. De meeste activiteiten worden uitgevoerd op lokaal niveau, daarom krijgen de Drentse gemeente ongeveer een derde van het budget.