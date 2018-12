Vrouw die trouwring achterliet bij tankstation: Mijn man weet het nog niet

Harriette Wulfgramm-Maassen heeft haar trouwring terug. Ze liet het sieraad vanochtend als onderpand achter bij het Esso-tankstation in Emmen, dat kampte met een pinstoring.

Voor Willie Schoo van het tankstation was het een unicum. "Telefoons, ID-kaarten, rijbewijzen, alles laten ze achter. Maar dit was de eerste keer dat we een trouwring kregen."Harriette had vandaag een workshop en kwam meteen na afloop de ring weer ophalen. Maar waarom haar trouwring achterlaten, heeft ze een slecht huwelijk? "Dat valt mee, hoor", zegt ze lachend. "Ik dacht: telefoon ID-kaart of rijbewijs, dat ga ik niet doen. En ik ben niet zo van de sieraden, dus dan de ring maar."En wat vond haar man er eigenlijk van? "Die weet het nog niet. Maar die hoort het straks wel."