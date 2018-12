Veertig banen weg bij Cabot in Klazienaveen

Bij Cabot in Klazienaveen verdwijnen veertig arbeidsplaatsen. Volgens een verklaring heeft het bedrijf te maken met zware concurrentie en moet het reorganiseren om zich aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden.

Bij Cabot wordt koolstof geproduceerd. Het bedrijf was vroeger bekend onder de naam Norit, tot het in 2012 werd overgenomen door het Amerikaanse bedrijf uit Boston.In totaal verdwijnen bij de drie Nederlandse vestigingen van Cabot in Klazienaveen, Zaandam en Amersfoort 84 banen, waarvan 56 vaste.Het is nog onduidelijk of er gedwongen ontslagen vallen. Het bedrijf gaat met de vakbonden in overleg om afspraken te maken.