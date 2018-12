Deel dit artikel:













Handbaldames afgeschminkt door Noorwegen op EK Abbingh kwam net als haar teamgenoten op alle fronten tekort tegen Noorwegen (foto: ANP/ Henk Scheppen)

HANDBAL - Er is nog niets verloren voor de handbaldames van Oranje op het EK in Frankrijk, maar de 16-29 oorwassing tegen Noorwegen vanavond was een flinke dreun voor de Oranje-vrouwen.

Morgenavond kan Nederland de halve finale alsnog veilig stellen als er minimaal een punt wordt gepakt tegen Duitsland.



Angstgegner

Zevenvoudig Europees kampioen Noorwegen geldt de laatste jaren als angstgegner van Oranje.Op het WK van 2015 (finale), de Spelen van 2016 (duel om brons),het EK van 2016 (finale) en het WK van 2017 (halve finales) was Noorwegen te sterk.



'Snel vergeten'

Lois Abbingh, die slechts één keer wist te scoren, liet na afloop weten dat ze niet had gedacht dat de confrontatie tegen Noorwegen opnieuw een kansloze missie zou worden. "Maar ze waren gewoon te sterk. Daarom hebben we in de tweede helft ook zoveel mogelijk krachten proberen te sparen en bleef ook ik het grootste gedeelte aan de kant. Dit duel moeten we zo snel mogelijk vergeten en morgen van de Duitsers winnen, zodat die Noren alsnog naar huis gaan."



Stand

Stand in poule A:

1. Roemenieë 4-6

2. Nederland 4-6

3. Noorwegen 4-4

4. Duitsland 4-4

5. Hongarije 4-4

6. Spanje 4-0



Morgen

Nederland - Duitsland

Spanje - Noorwegen

Hongarije - Roemenië



Het allesbeslissende duel tegen de Oosterburen begint om 21.00 uur.