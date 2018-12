Orvelte nieuwe plek voor SIVO Dansfestival

Het SIVO dans- en muziekfestival strijkt neer in monumentendorp Orvelte en sluit zich aan bij de Drentse Fietsvierdaagse. SIVO is daarom ook in de week van het fietsevenement tussen 15 en 22 juli.

Volgens impresario Geert Nijhof van SIVO ligt het zwaartepunt van het dansfestival op vrijdag 20 tot en met zondag 22 juli. De SIVO-danstent komt midden op de Brink in Orvelte te staan.SIVO, wat tegenwoordig staat voor Stichting Internationale Volkeren Ontmoeting, werd 32 jaar lang als folkloristisch dansfestival in Odoorn gehouden. Maar het ging twee jaar geleden ter ziele , omdat het te weinig publiek trok waardoor het evenement financieel niet meer uit kon. Deze zomer maakte de organisatie bekend dat er een doorstart komt, maar dan in de gemeente Midden-Drenthe. Waar precies was nog niet bekend. Zowel Orvelte als Westerbork waren in beeld.Er is voor Orvelte gekozen, vanwege het mooie decor van het monumentendorp voor het dansspektakel. Bedoeling is dat het festival 'bescheiden start', zegt impressario Geert Nijhof. "We beginnen eerst maar eens met zeven dansgroepen, met zo'n 200 buitenlandse gasten." Bedoeling is dat die ondergebracht worden in gastgezinnen. "En lukt dat niet, dan zoeken we een vakantieonderkomen."De aansluiting bij de organisatie van de Drentse Fietsvierdaagse moet zorgen voor een culturele uitwisseling, zo zegt Nijhof. "En daar gaat de fiets ook een mooie rol in spelen. Internationale dansers die wellicht met iemand op een tandem meefietsen."SIVO wil ook nauw samenwerken met de beleefposten van de Fietsvierdaagse in Midden-Drenthe, die bijvoorbeeld in Westerbork en Oranje te vinden zijn. "De dansgroepen ontvangen we van maandag tot en met maandag, want die zijn toch op doorreis voor hun optredens. Wij brengen ze een week onder. En ondertussen kunnen ze hier en daar deel uitmaken van activiteiten rond de Fietsvierdaagse, en eventueel ook meefietsen."Morgen worden de plannen voor het nieuwe SIVO in Orvelte officieel gepresenteerd.