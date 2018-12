Deel dit artikel:













Miljoen euro extra voor 75 jaar Drentse bevrijding De grote herdenking in Drenthe vindt altijd plaats in Westerbork (Foto: Rego Meijer/RTV Drenthe)

De provincie Drenthe wil een miljoen euro extra neertellen voor de viering van 75 jaar bevrijding in Drenthe. In 2020 is het driekwart eeuw geleden dat onze provincie - en de rest van Nederland - werd bevrijd van de Duitse bezetter.

Samen met onder meer de Drentse gemeenten, Herinneringscentrum Voormalig Kamp Westerbork en het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil de provincie een bijzonder programma samenstellen voor de herdenking en de viering.



Terug naar Westerbork

Gedeputeerde Cees Bijl. "We hebben aanvragen gekregen voor culturele projecten en bijzondere evenementen, waarvan we de kwaliteit hoog inschatten en die een impuls voor Drenthe zijn." Als voorbeeld noemt Bijl het project 'Terug naar Westerbork': een educatieve fietstocht van Auschwitz naar Westerbork langs de voormalige spoorlijn.



Een derde van het bedrag, zo'n 350.000 euro, gaat naar de gemeenten. Die mogen dat bedrag gebruiken voor lokale initiatieven. In februari 2019 nemen Provinciale Staten naar verwachting een definitief besluit over het extra geld.