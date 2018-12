Deel dit artikel:













Eerste bomen minibos Meppel gaan de grond in Het tiny forest moet een plek voor natuur en sociale evenementen worden (Foto: Erik van 't Woud/ANP)

In de wijk Nieuwveense Landen in Meppel start natuureducatiefonds IVN vandaag met het planten van een tiny forest. Het eerste minibos van Drenthe moet zorgen voor meer biodiversiteit in de stad.

Een tiny forest is een klein bos in een stedelijke omgeving. Het heeft ongeveer de grootte van een tennisbaan en er worden meer dan veertig bomen en struiken geplant.



Meer dieren en buiten les

Het minibos heeft volgens Wim Meiberg van IVN veel verschillende functies. Meiberg: "Er komen meer planten, dus meer dieren en insecten. Ook neemt het bos veel water op in de bodem en geeft het schaduw, waardoor je lagere temperaturen in de stad krijgt."



Daarnaast krijgt het bos ook een sociale functie, in de vorm van een buitenlokaal. Scholen kunnen daar terecht om in het bos een buitenles over de natuur te geven. "Maar het kan ook gebruikt worden voor sociale evenementen in de wijk, zoals een feestje of een barbecue", zegt Meiberg.



Nieuwe ronde

Ook in elf andere Nederlandse gemeenten, zoals Groningen en Hardenberg, komt een minibos te staan. Er kunnen zich in het voorjaar van 2019 weer andere gemeenten aanmelden. Daaruit worden twaalf gekozen waar een minibos komt.