Gedwongen ontslagen bij Cabot in Klazienaveen

Bij koolstofproducent Cabot in Klazienaveen vallen gedwongen ontslagen.

Gisteren werd bekend dat er veertig banen verdwijnen. De mensen die hun werk verliezen, hebben allemaal een vast contract bij het bedrijf."We gaan bezig om de vatbaarheid van het bedrijf op de lange termijn veilig te stellen en dat doen we door een aantal wijzigingen aan te brengen", vertelt een woordvoerder. Daarom gaat het bedrijf zich alleen nog richten op producten die een 'hoge toegevoegde waarde' hebben."We hebben de afgelopen jaren veel gedaan om te kijken hoe we de resultaten kunnen verbeteren. Maar we hebben te maken met tegenslagen in de markt. Daarom moeten we nu maatregelen nemen."Nu zijn er nog 160 arbeidsplaatsen bij het bedrijf in Klazienaveen en 138 mensen hebben een vast contract. Cabot heeft ook vestigingen in Zaandam en Amersfoort. In totaal verdwijnen bij het bedrijf 84 banen, waarvan 56 vaste.Bij Cabot wordt koolstof geproduceerd. Het bedrijf was vroeger bekend onder de naam Norit, tot het in 2012 werd overgenomen door het Amerikaanse bedrijf uit Boston.