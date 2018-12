Valt TopDutch langzaam uit elkaar?

Eén van de bedenkers van de Noordelijke ondernemerscampagne TopDutch stapt uit het project. Het is de tweede aderlating voor het team, waar eerder het Heerenveense bedrijf Tres al uit stapte.

Bedenker en ondernemer Stef van der Ziel legt op zijn website uit dat er een vertrouwensbreuk is ontstaan en dat hij daardoor niet meer verder wil met TopDutch.Er is volgens Van der Ziel onenigheid ontstaan doordat reclamebureau Initio van ondernemer Gerard de Boer te veel eenzijdig handelde en niet bereid was om afspraken te maken. Ook voelde hij zich niet prettig bij de "stroeve, gesloten manier van handelen, gevoerde tarieven en kosten, de weinige transparantie en het eenzijdig opschorten van deadlines."Zowel de provincie Drenthe als Groningen heeft geprobeerd de partijen bij elkaar te brengen om de boel weer te lijmen, maar die pogingen zijn niet succesvol geweest. De provincies hebben een belang, omdat zij flink wat geld hebben geïnvesteerd in het project.TopDutch startte als campagne om een fabriek van elektrische autofabrikant Tesla naar het Noorden te halen. Ook zet het team zich in het algemeen in om het Noorden als ondernemersregio op de kaart te zetten.Het project stopt voorlopig nog niet. Komend weekend is de aftrap van een nieuwe campagne voor groene chemie.