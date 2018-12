Deel dit artikel:













Verkeersveiligheid in geding door parkeernood LEO Loon Voetbalclub LEO heeft 70 parkeerplaatsen voor zo'n 800 leden (Foto: Google Streetview)

Voetbalclub LEO uit Loon heeft te weinig parkeerplekken om de toestroom van leden en tegenstanders aan te kunnen. Automobilisten parkeren her en der langs de weg en dat kan gevaarlijke situaties opleveren.

Hoewel er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd is in het sportpark van de club, is de beschikbare parkeerruimte lang hetzelfde gebleven. Dat terwijl het ledenaantal de afgelopen decennia met honderden is gestegen.



'Veiligheid in geding'

"Met name gedurende de weekenden bestaat langs de Peeloërweg een parkeerprobleem", schrijft PvdA-raadslid Luc Rengers. Hij maakt zich zorgen over de veiligheid en breekt een lans voor de club. "Regelmatig is er geen doorkomen aan door auto's die aan weerszijden van de weg half in de berm staan. Voor de hulpdiensten is dit een kwalijke kwestie."



Dat onderschrijft ook voorzitter van LEO Henrian Klok. "Moet er een keer een ambulance naar Loon, dan kan die er straks niet langs. En ook de schaapskudde die hier regelmatig langs komt, loopt gevaar", zegt Klok.



Grasbeton

Dolgraag wil de voorzitter iets aan het probleem doen. Opties voor nieuwe parkeerplekken zijn er op papier wel. Zo wordt de club omringd door bospercelen en weilanden. Klok: "We voeren nu gesprekken met de gemeente, de dorpsvereniging van Loon en de roeiclub over een oplossing. Maar die gesprekken staan nog in de kinderschoenen, dus het is nog afwachten."



Rengers denkt als oplossing aan het neerleggen van grasbeton in een gedeelte van de naast de voetbalclub gelegen schapenweide. Ook zou met dat beton de berm verhard kunnen worden, volgens Rengers.



Ouders: laat je kinderen fietsen

Tot er een oplossing gevonden is, blijft LEO met het probleem zitten. Daarom roept Klok ouders op hun kinderen op de fiets naar de club te brengen. Klok: "Of dat meerdere kinderen met dezelfde auto komen. We hebben in ieder geval wat goodwill nodig van de ouders, want zelf kunnen we het probleem nu niet oplossen."