Verhuizing akkerbouwer Borger mag van Raad

In een einduitspraak heeft de Raad van State vandaag de weg vrijgemaakt voor de verplaatsing van een akkerbouwbedrijf in Borger. Dat bedrijf wil verhuizen van de Hoofdstraat naar de Strengenweg.

De Raad deed in maart al een voorlopige uitspraak , waarin het de kant van de akkerbouwer koos. Die uitspraak is nu dus definitief.De akkerbouwer wil aan de Strengenweg een nieuwe loods neerzetten en de aanwonenden zijn bang dat hij daar allerlei spullen in wil gaan opslaan, die nu elders opgeslagen liggen. Aanwonenden van de Strengenweg zijn bang voor overlast als het akkerbouwbedrijf naar hun straat verhuist.Volgens de tegenstanders mag er alleen grondgebonden veehouderij met weidegang plaatsvinden op het perceel. De Raad gaat daar niet in mee, want de gemeente heeft het perceel een landbouwbestemming gegeven. Dat is volgens de Raad breder dan een veebedrijf alleen.Mocht de akkerbouwer het perceel toch gebruiken voor de opslag van materialen of goederen, dan kan de gemeente daar tegen optreden.